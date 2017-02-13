Бинбанк запустил мобильное приложение«БИН Бизнес», разработанное специально для руководителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сервис позволяет клиентам получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, говорится в сообщении кредитной организации.
«С помощью приложения «БИН Бизнес» можно просматривать информацию по всем счетам, включая текущие остатки и обороты, а также формировать выписки, отслеживать статусы платежных поручений, созданных в интернет-банке, экспортировать реквизиты банковских счетов в текстовом или PDF-формате, получать информационные сообщения из банка, а также просматривать сообщения, отправленные в банк», — отмечается в релизе.
Просмотр и контроль счетов разных организаций возможен без выхода из приложения, уточняют в банке.
Клиентам, подписавшим ранее договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) с Бинбанком, для подключения сервиса достаточно получить доступ к нему в интернет-банке и скачать приложение в App Store или Google Play. «Если ДКБО не подписан, необходимо обратиться в офис банка», — предупреждают в кредитной организации.
Услуга «БИН Бизнес» предоставляется бесплатно.
Прежде подобным приложением («МДМ Бизнес») могли пользоваться представители МСБ, которые обслуживались в МДМ Банке (объединен с Бинбанком 18 ноября 2016 года). Теперь всем клиентам объединенного Бинбанка доступен мобильный банк для юрлиц, при этом приложение «МДМ Бизнес» продолжает действовать для его пользователей.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. Позже доля владения была доведена до 90%, полное объединение двух структур было запланировано на конец 2016 года, что впоследствии и было реализовано. В ноябре 2016 года состоялось слияние «Бинбанка» и «МДМ Банка». Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1 165,42 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 97,91 млрд, кредитный портфель — 177,75 млрд, обязательства перед населением — 543,10 млрд.