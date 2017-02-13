Бинбанк запустил мобильное приложение«БИН Бизнес», разработанное специально для руководителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сервис позволяет клиентам получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, говорится в сообщении кредитной организации.

«С помощью приложения «БИН Бизнес» можно просматривать информацию по всем счетам, включая текущие остатки и обороты, а также формировать выписки, отслеживать статусы платежных поручений, созданных в интернет-банке, экспортировать реквизиты банковских счетов в текстовом или PDF-формате, получать информационные сообщения из банка, а также просматривать сообщения, отправленные в банк», — отмечается в релизе.

Просмотр и контроль счетов разных организаций возможен без выхода из приложения, уточняют в банке.

Клиентам, подписавшим ранее договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) с Бинбанком, для подключения сервиса достаточно получить доступ к нему в интернет-банке и скачать приложение в App Store или Google Play. «Если ДКБО не подписан, необходимо обратиться в офис банка», — предупреждают в кредитной организации.

Услуга «БИН Бизнес» предоставляется бесплатно.

Прежде подобным приложением («МДМ Бизнес») могли пользоваться представители МСБ, которые обслуживались в МДМ Банке (объединен с Бинбанком 18 ноября 2016 года). Теперь всем клиентам объединенного Бинбанка доступен мобильный банк для юрлиц, при этом приложение «МДМ Бизнес» продолжает действовать для его пользователей.