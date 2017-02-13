Некоторые руководители финансово-экономических ведомств в 2009 году заявляли: финансовая стабильность в России позволяет говорить, что в стране может быть всего 500 банков. «Мечта» практически сбылась: на конец 2016 года в стране осталось 575 банков, хотя еще в начале 2010-го было более тысячи.