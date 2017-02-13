Кредитные организации группы Бинбанка (Бинбанк и Уралприватбанк) изменили условия привлечения вклада «Ежемесячный доход».
При оформлении депозита на три месяца процентная ставка составит 7,5—7,8% (прежде — 8,1—8,4%), а на один год — 7,7—8% годовых (ранее — 7,45—7,75%), для вкладов на шесть месяцев и два года процентные ставки остались прежними.
Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 10 тыс. рублей. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Предусмотрен прием дополнительных взносов.