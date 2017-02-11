Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) приступил к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактных платежей PayWave, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Суть технологии заключается в том, что в банковскую карту встроен чип с антенной, при помощи которого можно оплачивать покупки в одно касание. Чтобы расплатиться, достаточно просто приложить карту к считывающему устройству, поддерживающему данную технологию (как правило, POS-терминалу), и покупка будет совершена. Если сумма к оплате не превышает одной тысячи рублей, то последующего ввода ПИН-кода не потребуется», — говорится в релизе.

Аналогичный сервис для карт MasterCard (технология PayPass) будет запущен в АТБ в апреле 2017 года.

