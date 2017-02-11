Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) приступил к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактных платежей PayWave, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Суть технологии заключается в том, что в банковскую карту встроен чип с антенной, при помощи которого можно оплачивать покупки в одно касание. Чтобы расплатиться, достаточно просто приложить карту к считывающему устройству, поддерживающему данную технологию (как правило, POS-терминалу), и покупка будет совершена. Если сумма к оплате не превышает одной тысячи рублей, то последующего ввода ПИН-кода не потребуется», — говорится в релизе.
Аналогичный сервис для карт MasterCard (технология PayPass) будет запущен в АТБ в апреле 2017 года.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — один из крупнейших банков на Дальнем Востоке. Ключевые владельцы — группа предпринимателей из «ППФИН Региона». Основные направления деятельности: кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг.
В настоящее время 59,2% акций кредитной организации принадлежат ООО «ППФИН Регион», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, Алексей Масловский, Питер Хамбро через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%. Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), доля в 2,64% за Epic Vision Ltd (конечный бенефициар — Кимора Рената Харрис), 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг», 3,4% приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 136,35 млрд рублей (53-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,76 млрд, кредитный портфель — 79,15 млрд, обязательства перед населением — 70,22 млрд.