Банк России рассчитывает окончательно согласовать концепцию индивидуального пенсионного капитала с правительством РФ до конца марта.

Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Мы согласовали все с Минтрудом по поводу финансового стимула для работодателя и пенсионера. Остается юридический вопрос, связанный с автоподпиской. Сейчас юристы это дело кодифицируют. Первый драфт закона мы надеемся получить к 1 марта, окончательно согласованный вариант — в конце марта. Все идет по плану», — сообщил Швецов, отвечая на вопрос ТАСС.