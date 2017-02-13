Служба безопасности компании «Росгосстрах» и правоохранительные органы Свердловской области раскрыли страховое мошенничество и добились признания злоумышленника виновным в ходе судебного процесса. Об этом говорится в сообщении страховой компании, распространенном в понедельник.

По данным следствия, сотрудник юридической фирмы Анатолий Д., имея копии документов автовладельцев, обратившихся к нему за услугами аварийного комиссара (водительское удостоверение, полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспорта, доверенность), составлял подложные документы ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях. Для обоснования оценки ущерба фигурант обманным путем похитил у своего работодателя бланки независимого эксперта-оценщика и другие документы, с помощью которых изготовил поддельные экспертные заключения о размере материального ущерба. Затем под предлогом наступления страхового случая по ОСАГО он обращался в страховые компании за выплатой якобы нанесенного ущерба. Владельцы автомобилей, фигурировавших в документах, которые мошенник представлял страховщикам, ничего не знали о его преступной деятельности и незаконном использовании их персональных данных, подчеркивается в релизе.



В ходе следственных действий было выявлено и доказано 11 эпизодов хищения денежных средств у страховой компании «Росгосстрах». Доказательства были представлены в суд. Недавно Березовский городской суд Свердловской области признал Анатолия Д. виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на три года с выплатой материального возмещения «Росгосстраху» в размере 1,7 млн рублей.