Впервые за почти десятилетие экономики всех европейских стран будут расти в течение всего прогнозируемого периода, сообщается в новом зимнем экономическом обзоре от Европейской комиссии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП зоны евро до 1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018-м с 1,5% и 1,7% соответственно в осеннем обзоре 2016 года.

ЕК отмечает, что реальный ВВП в зоне евро повышается 15 кварталов подряд, занятость в регионе также растет устойчивыми темпами, а безработица продолжается снижаться. Частное потребление по-прежнему является двигателем активного восстановления в еврозоне; рост инвестиций продолжается, но остается на низком уровне, отмечается в обзоре.

Рост ВВП в ЕС прогнозируется на уровне в 1,8% в этом и следующем году (1,6% и 1,8% соответственно в предыдущем обзоре).

ЕК также приводит прогноз по инфляции для ЕС и еврозоны. Инфляция в зоне евро, как ожидается, увеличится с 0,2% в 2016 году до 1,7% в 2017-м и 1,4% в 2018-м. В ЕС прогнозируется рост инфляции с 0,3% в 2016 году до 1,8% в 2017-м и 1,7% в 2018-м.

Инвестиции в зоне евро, по прогнозу, вырастут на 2,9% в этом году и на 3,4% в 2018-м (на 2,9% и 3,1% в ЕС).

Рост занятости останется относительно устойчивым в 2017 и 2018 годах, хотя и немного менее динамичным, чем в прошлом году. Прогнозируется, что уровень безработицы в зоне евро продолжит снижаться — с 10% в 2016-м до 9,6% в этом году и до 9,1% в 2018-м. В ЕС безработица, как ожидается, снизится с 8,5% в 2016 году до 8,1% в 2017-м и до 7,8% в 2018-м. Это будут самые низкие показатели безработицы с 2009 года, но они по-прежнему остаются выше докризисного уровня.

Дефицит государственного бюджета в зоне евро снизится с 1,7% ВВП в прошлом году до 1,4% в 2017-м и 2018-м. Снижение отражает более низкие процентные расходы за счет исключительно низких процентных ставок, а также рост занятости: все больше людей платят налоги и взносы, все меньше — получают социальные выплаты.

Отношение долга к ВВП, как ожидается, будет постепенно уменьшаться — с 91,5% в 2016 году до 90,4% в 2017-м и 89,2% в 2018-м.