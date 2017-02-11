Минфин России будет настаивать на единых условиях выплаты дивидендов для всех госкомпаний, какую бы норму ни утвердило правительство, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Минфин будет наставать, чтобы все платили так, как записано в акте правительства. Правительство должно решить (установить норму выплаты. — Прим. ред.), а мы будем настаивать, чтобы от этого решения не было никаких отступлений», — сказал замминистра, отметив, что в 2016 году Минфин сталкивался с тем, что при установленной норме выплаты дивидендов некоторые госкомпании просили правительство об индивидуальных условиях.

Он добавил, что Минфин также настаивает на расчете дивидендов госкомпаний на основе МСФО. «Чтобы база расчета (выплаты дивидендов. — Прим. ред.) была по МСФО. Мы на этом настаиваем, и сейчас получили поддержку правительства», — сообщил Моисеев.

По информации СМИ, министерство вновь внесло в правительство проект распоряжения о выплате не менее 50% прибыли, который ранее был отправлен на доработку. В январе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вернул Минфину проект распоряжения и заявил, что против закрепления предлагаемой нормы для всех госкомпаний без исключения.

До 2016 года госкомпании выплачивали дивиденды в размере 25% чистой прибыли. Однако в 2016 году в качестве антикризисной меры было принято решение повысить планку до 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Минфин предложил сделать применение этой нормы бессрочным.