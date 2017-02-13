Перспективы развития российской экономики улучшились за последние месяцы, в основном за счет стабилизации цен на нефть и курса рубля. Об этом говорится в зимнем экономическом обзоре от Европейской комиссии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

По прогнозу, российская экономика вернется к умеренному росту в ближайшие два года. Согласно оценкам, ВВП снизился 0,6% в 2016 году и должен вернуться к положительной динамике на уровне 0,8% и 1,1% в 2017 и 2018 годах, соответственно.

Центральный банк России взял на себя обязательство достичь целевого уровня инфляции в 4% к концу 2017 года, тем самым ограничивая возможности для быстрого смягчения монетарной политики, считают в Еврокомиссии.

Уровень инфляции продолжит снижаться с 7,2% в 2016 году до 5,2% в текущем году и до 4,4% в 2018 году, прогнозируется в обзоре. Уровень безработицы в текущем году останется на неизменном уровне по сравнению с прошлым годом — 5,7%, а затем незначительно сократится до 5,6%.

Госдолг вырастет с 16,9% до 17% ВВП в 2017 году и до 17,7% в 2018-м.