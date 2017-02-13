ОПЕК улучшила мировой прогноз роста спроса на нефть в 2017 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 95,81 млн баррелей, следует из ежемесячного доклада ОПЕК.
В декабрьском докладе ожидалось, что мировой спрос на нефть составит 95,6 млн баррелей в сутки.
Согласно данным организации, в 2016 году спрос на нефть составлял 94,62 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с 2016 годом спрос на нефть в 2017 году может вырасти на 1,19 млн баррелей в сутки.
Генсек ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 1,2—1,3 млн баррелей
Мировой спрос на нефть вырастет на 1,2—1,3 млн баррелей в сутки благодаря соглашению о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. Такое мнение высказал генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо в кулуарах энергофорума в Абу-Даби, передает Bloomberg.
Мировой спрос на нефть вырастет на 1,2—1,3 млн баррелей в сутки благодаря соглашению о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. Такое мнение высказал генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо в кулуарах энергофорума в Абу-Даби, передает Bloomberg.