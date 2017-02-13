ОПЕК улучшила мировой прогноз роста спроса на нефть в 2017 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 95,81 млн баррелей, следует из ежемесячного доклада ОПЕК.

В декабрьском докладе ожидалось, что мировой спрос на нефть составит 95,6 млн баррелей в сутки.

Согласно данным организации, в 2016 году спрос на нефть составлял 94,62 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с 2016 годом спрос на нефть в 2017 году может вырасти на 1,19 млн баррелей в сутки.