Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе сократила добычу нефти на 890,2 тыс. баррелей в день по сравнению с декабрем — до 32,139 млн баррелей, говорится в февральском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников. При этом, как следует из документа, страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 млн баррелей из обещанных 1,254 млн баррелей.



«Добыча нефти (в январе к декабрю) больше всего снизилась в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ, в то время как объем производства в Нигерии, Ливии и Иране вырос», — отмечается в докладе.

По данным ОПЕК, добыча в Саудовской Аравии сократилась на 496,2 тыс. баррелей до 9,946 млн баррелей в сутки, в Ираке — на 165,7 тыс. баррелей до 4,476 млн баррелей в сутки, в ОАЭ — на 159,3 тыс. баррелей до 2,931 млн баррелей в сутки.

Нигерия, по данным вторичных источников, нарастила объем добычи нефти в январе на 101,8 тыс. баррелей к уровню декабря — до 1,576 млн баррелей в сутки, Ливия — на 64,7 тыс. баррелей до 675 тыс. баррелей в сутки, Иран — на 50,2 тыс. баррелей до 3,775 млн баррелей в сутки.

ОПЕК в конце ноября в Вене договорилась о сокращении объемов своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня. Как отмечается в докладе ОПЕК, в октябре добыча нефти странами организации (без учета приостановившей членство Индонезии) составляла 32,955 млн баррелей в сутки, то есть по сравнению с этим уровнем сокращение общей добычи нефти ОПЕК составило 816 тыс. баррелей в сутки.