Объединенное кредитное бюро подвело итоги кредитной активности россиян по итогам 2016 года. Всего за год банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. В 2015-м было выдано 22,58 млн кредитов на 2,55 трлн рублей.

Количество новых кредитов наличными в годовом отношении выросло на 18%, объемы выдач увеличились на 31%. В 2016-м было выдано 17,09 млн кредитов на 1,75 трлн рублей, годом ранее банки выдали 14,43 млн кредитов на 1,34 трлн. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 тыс. до 102 тыс. рублей.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования — на 19%. В 2016 году было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд рублей, в 2015-м — 497,83 тыс. кредитов на 797,2 млрд рублей. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,6 млн до 1,64 млн рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы — на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 тыс. до 729 тыс. рублей.

В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов увеличились на 44%. В 2016 году было выдано более 7,59 млн карт с общим лимитом 335,37 млрд рублей, годом ранее — 7,26 млн карт на 223,31 млрд рублей. Средний лимит по карте вырос с 32 тыс. до 44 тыс. рублей.

Согласно данным ОКБ, декабрь 2016 года стал самым активным в отношении кредитов месяцем, однако традиционный сезонный всплеск активности оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015-го количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016-м рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года.

«По итогам 2016 года объемы кредитования выросли почти на треть. Самым активным месяцем года стал декабрь, однако традиционный сезонный всплеск оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015-го количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016-м рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года. На фоне оживления кредитной активности совокупный кредитный портфель банков вырос на 3% и на 1 января 2017-го достиг значения 9,37 триллиона рублей», — говорит генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский.