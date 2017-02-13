Банк «Зенит» внес принципиальное изменение в программу военной ипотеки: теперь максимальная сумма кредита не ограничена размером, предусмотренным государственной программой обеспечения жильем военнослужащих. Так, если у заемщика есть возможность и желание оплачивать часть ежемесячного взноса из собственных средств, то он может оформить кредит на сумму до 2,8 млн рублей при приобретении первичного жилья и до 2,6 млн рублей при покупке вторичного. Условиями стандартной программы, подразумевающей полную оплату взносов за счет средств накопительно-ипотечной системы, предусмотрены максимальные суммы кредита 2,3 млн и 2 млн при кредитовании «первички» и «вторички» соответственно.

Также банк ввел новые «Семейные кредиты» на покупку недвижимости для военнослужащих, состоящих в браке и являющихся участниками НИС. Для таких заемщиков сумма кредита может быть в два раза выше, чем по базовым программам кредитования одного военнослужащего. Процентные ставки по «Семейным кредитам» идентичны ставкам по классическим кредитам: 11,75% для первичного жилья и 12,5% годовых для вторичного.

Минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке — 20% стоимости недвижимости (может быть оплачен из собственных средств заемщика и/или из средств целевого жилищного займа). Срок кредита составляет от трех лет и не может заканчиваться позже достижения заемщиком 45 лет.

«Обычно максимальная сумма военной ипотеки — 2—2,1 миллиона рублей. Обновления «Зенита» позитивно скажутся на возможностях улучшения жилищных условий военнослужащих: увеличенная сумма кредита расширяет круг доступных для покупки жилых объектов, позволяет приобрести более комфортное жилье», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.



«Следует отметить и такие дополнительные улучшения, как увеличение с 1,7 миллиона до 2 миллионов рублей максимальной суммы и снижение с 50% до 20% минимального первоначального взноса по «Военной ипотеке на вторичном рынке». При этом процентная ставка по «Военной ипотеке на первичном рынке», сейчас составляющая 11,75% годовых, выросла по сравнению с прежней ставкой на 0,25 процентного пункта. Кроме того, банк повысил ставку по военной ипотеке в ЖК Sampo (Московская область) с 9% до 10% годовых», — добавляет эксперт.