Рост мирового ВВП ускорится с 3% в 2016 году до 3,4% в 2017-м и до 3,6% в 2018-м, прогнозирует Европейская комиссия в своем зимнем экономическом обзоре, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Перспективы роста для стран с развитой экономикой за пределами ЕС улучшились за последние месяцы, в основном за счет повышения долгосрочных процентных ставок в США и роста курса доллара.

Еврокомиссия отмечает, что «глобальные финансовые рынки вновь демонстрируют некоторый оптимизм за счет улучшения макроэкономических данных, роста инфляции, а также на фоне ожидания стимулирования экономического роста в США».

Согласно прогнозу, мировой импорт товаров и услуг, за исключением ЕС, увеличится на 3% в текущем году после роста всего на 0,8% в 2016 году, а в 2018-м рост ускорится до 3,7%.

В ближайшее время пакет реформ для финансового стимулирования в США может обеспечить более сильное повышение мирового ВВП, чем ожидается. Но, по мнению ЕК, в среднесрочной перспективе потенциальные последствия, связанные со сменой курса торговой политики США, могут навредить международной торговле в целом, так как ее восстановление все еще «хрупкое».