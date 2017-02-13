Европейский центробанк никогда не пытался и не пытается манипулировать обменным курсом евро для выгодной торговли и в политических целях. Об этом заявил министр финансов Франции Мишель Сапен в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном в понедельник.

Он поддержал других европейских политиков, которые были возмущены заявлением Питера Наварро, торгового советника президента США Дональда Трампа. Ранее в этом месяце Наварро заявил, что Германия эксплуатирует обменный курс для достижения своих торговых целей, в том числе в ущерб США.

По словам Сапена, ЕЦБ проводит все свои решения по денежно-кредитной политике независимо от отдельных стран ЕС, а на международной арене играют роль показатели по всей еврозоне, а не одной Германии. Он выразил надежду, что Трамп быстро поймет, насколько «выгодно и важно поддерживать связи с Евросоюзом для благосостояния США».



Ранее ЕЦБ отверг американские обвинения в манипулировании валютным курсом и предупредил, что дерегулирование банковского сектора может вызвать следующий финансовый кризис.