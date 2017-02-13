Во второй половине января в банковском секторе сформировался структурный профицит ликвидности, который к концу 2017 года возрастет в результате финансирования бюджетного дефицита за счет суверенных фондов. В то же время в ближайшие месяцы возможен краткосрочный возврат к дефициту ликвидности. Об этом говорится в 11-м выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



Как отметили в Банке России, операции Минфина РФ по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке не окажут значимого влияния на ликвидность банковского сектора и ставки денежного рынка. «Формирующиеся при этом временные притоки/оттоки ликвидности Банк России будет оперативно компенсировать с помощью своих аукционных операций», — сказали в пресс-службе регулятора.

В конце января участники долгового рынка, опасаясь возможного ослабления рубля в ожидании операций Минфина, стали прогнозировать более длительное сохранение Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, сдерживало рост их инфляционных ожиданий, которые сохранились на уровне декабря 2016 года, подчеркнули в ЦБ.

«По итогам января рубль немного укрепился, его волатильность оставалась низкой. Укреплению российской валюты способствовали значительные продажи экспортной выручки и ослабление доллара США на мировом рынке», — сообщили в Центробанке. Данные факторы, как считают в ЦБ, компенсировали понижательное давление на курс рубля после заявления Минфина о конвертации дополнительных нефтегазовых доходов в иностранную валюту.