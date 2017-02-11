Генеральный секретариат Интерпола прекратил розыск совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении почти 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.



«Еще в ноябре 2016 года стало известно, что Интерпол не будет помещать Беджамова в список разыскиваемых лиц, поскольку уголовное преследование в стране — инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола, определенным его конституцией», — сказал собеседник агентства.

«В связи с этим Интерпол прекратил организовывать его международный розыск, все файлы о нем будут удалены из информационной базы, а во все национальные центральные бюро разошлют указания о необходимости удалить из всех баз сведения о Беджамове», — подчеркнул он.