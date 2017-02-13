Уральский Банк Реконструкции и Развития внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Экспресс-кредит под залог недвижимого имущества».
Так, с 19,3% до 17,1% годовых снижена минимальна ставка по данному предложению, размер ставки зависит от длительности финансирования. Залогом может выступать недвижимость и приобретаемое имущество, стоимость которых составляет не менее 100% долга.
Кредит может быть оформлен в сумме от 500 тыс. до 3 млн рублей, на срок от одного до трех лет. Срок фактической деятельности заемщика должен быть не менее 12 месяцев, возраст заемщика для индивидуального предпринимателя — не меньше 23 лет.
«Кредит может быть оформлен на пополнение оборотных средств, расширение или модернизацию производства, приобретение основных средств или недвижимости», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 419,53 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,80 млрд, кредитный портфель — 106,26 млрд, обязательства перед населением — 158,04 млрд.