Компания МТС объявила о запуске электронного кошелька. Как отмечается в сообщении оператора, сервис «Кошелек МТС Деньги» «позволит «в один клик» получать быстрый и удобный доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки».

«Сервис «Кошелек МТС Деньги» объединит все платежные инструменты — счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты — в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что клиенты МТС могут совершать платежи и переводы с электронного кошелька со смартфона или сайта МТС, для этого не требуется открывать счет в банке или оформлять банковскую карту. «Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, нужно установить на свой гаджет приложение «МТС Деньги» или зайти на www.dengi.mts.ru. Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и далее использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов. Эмитентом электронных денежных средств выступает МТС Банк», — подчеркивают в МТС.

Сервис доступен не только абонентам-физлицам, но и пользователям корпоративных тарифов. «Эта категория абонентов не будет сталкиваться с ограничениями при платежах по номеру мобильного телефона — например, платить за связь, Интернет, транспорт, ЖКХ можно с электронного кошелька МТС, отделив средства на нем от средств на лицевом счету телефона или банковской карте», — уточнили в компании.

Пользуясь сервисом, абоненты смогут накапливать бонусные баллы в программе лояльности «МТС Бонус» и оплачивать ими услуги связи МТС, а также товары и услуги компаний — партнеров оператора.



«Мы создали единую экосистему, которая за счет своего удобства, прозрачности и высокой безопасности использования станет полноценной заменой наличным средствам и банковским картам. Нынешние возможности сервиса — только начало, по мере появления новых продуктов и услуг объединим все возможные способы оплаты с различными программами лояльности. Мы верим в то, что наличные и карты станут атавизмом и все, что будет нужно абоненту для комфортных коммуникаций — как для общения, так и для финансовых действий — это смартфон», — прокомментировал вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

