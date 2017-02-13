Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение суда первой инстанции о привлечении шести бывших руководителей Витас Банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,3 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Апелляция оставила без изменения определение Арбитражного суда Москвы от 29 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление о взыскании денежных средств, направленное Агентством по страхованию вкладов (ведет процедуру конкурсного производства в банке). В качестве ответчиков в деле указаны Наталья Городскова, Сергей Сергеев, Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко, Иса Маадинов и ООО «Миропак Групп».

В решении арбитража говорится, что «банкротство Витас Банка наступило в результате совместных действий (бездействия) контролирующих банк лиц при наличии одновременно нескольких установленных законом о банкротстве банков оснований».



Арбитраж в августе 2012 года признал Витас Банк несостоятельным (банкротом).

