Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение суда первой инстанции о привлечении шести бывших руководителей Витас Банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,3 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Апелляция оставила без изменения определение Арбитражного суда Москвы от 29 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление о взыскании денежных средств, направленное Агентством по страхованию вкладов (ведет процедуру конкурсного производства в банке). В качестве ответчиков в деле указаны Наталья Городскова, Сергей Сергеев, Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко, Иса Маадинов и ООО «Миропак Групп».
В решении арбитража говорится, что «банкротство Витас Банка наступило в результате совместных действий (бездействия) контролирующих банк лиц при наличии одновременно нескольких установленных законом о банкротстве банков оснований».
Арбитраж в августе 2012 года признал Витас Банк несостоятельным (банкротом).
В Дагестане вынесен приговор местному депутату и ряду других лиц, которым инкриминируется в том числе хищение средств клиентов Витас Банка. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, депутат Народного собрания республики Магомед Магомедов, председатель поселкового собрания депутатов муниципального собрания «Поселок Дубки» Казбековского района Сиражудин Абакаров и оперативный дежурный УМВД России по Махачкале Магомед Гаджиев в зависимости от роли каждого признаны виновными более чем в 20 эпизодах преступной деятельности, в том числе в организации действовавшего в республике более двух лет преступного сообщества и участии в нем, вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере, организации массовых беспорядков и участии в них, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.