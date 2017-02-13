Центробанк зарегистрировал выпуск конвертируемых облигаций банка «Пересвет» общей номинальной стоимостью 125,02 млрд рублей, говорится в материалах регулятора.
Количество ценных бумаг в рамках выпуска составит 380 млн штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 329 рублей.
Размещение облигаций пройдет по закрытой подписке сроком на 15 лет.
Также Банк России зарегистрировал допэмиссию обыкновенных акций «Пересвета» объемом 105,22 млн рублей. В рамках допэмиссии номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска составила 329 рублей. Количество ценных бумаг составит 319,83 тыс. штук. Их размещение также пройдет путем закрытой подписки.
АО «АКБ «Пересвет» — достаточно крупный столичный банк, исторически связанный с Русской Православной Церковью (РПЦ). Обладает мощной корпоративной клиентской базой, обслуживает в том числе компании в государственной и федеральной собственности. Активно кредитует коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, а также инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов. Активен на валютном, долговом и денежном рынках.
Акционерами банка являются Русская Православная Церковь (49,71%), АО «Экспоцентр»(24,36%, более чем наполовину подконтрольно Торгово-промышленной палате РФ), председатель правления банка Александр Швец (12,78%), экс-председатель правления банка Виктор Литвяков (4,97%), Лидия Макеева (4,50%), вице-президент и член правления банка Павел Панасенко (1,71%). Миноритариям принадлежит 1,97% акций.