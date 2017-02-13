АО «АКБ «Пересвет» — достаточно крупный столичный банк, исторически связанный с Русской Православной Церковью (РПЦ). Обладает мощной корпоративной клиентской базой, обслуживает в том числе компании в государственной и федеральной собственности. Активно кредитует коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, а также инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов. Активен на валютном, долговом и денежном рынках.

Акционерами банка являются Русская Православная Церковь (49,71%), АО «Экспоцентр»(24,36%, более чем наполовину подконтрольно Торгово-промышленной палате РФ), председатель правления банка Александр Швец (12,78%), экс-председатель правления банка Виктор Литвяков (4,97%), Лидия Макеева (4,50%), вице-президент и член правления банка Павел Панасенко (1,71%). Миноритариям принадлежит 1,97% акций.