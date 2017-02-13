У пользователей пластиковых карт ВТБ 24 в Санкт-Петербурге возникли сложности с обслуживанием, сообщает RNS.

Порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации объяснили проблемы с картами техническим сбоем. В банке пообещали устранить проблему в ближайшее время.



«Действительно, по техническим причинам у незначительного числа клиентов ВТБ 24 возникли трудности с обслуживанием карт. В ближайшее время проблема будет решена», — сказали в пресс-службе финучреждения.

Кроме того, в «Народный рейтинг» Банки.ру поступила информация о проблемах с внесением денежных средств на карты через банкоматы ВТБ 24. Банкоматы принимают денежные средства, но на карту их не зачисляют и не возвращают.

