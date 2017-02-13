У пользователей пластиковых карт ВТБ 24 в Санкт-Петербурге возникли сложности с обслуживанием, сообщает RNS.
Порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации объяснили проблемы с картами техническим сбоем. В банке пообещали устранить проблему в ближайшее время.
«Действительно, по техническим причинам у незначительного числа клиентов ВТБ 24 возникли трудности с обслуживанием карт. В ближайшее время проблема будет решена», — сказали в пресс-службе финучреждения.
Кроме того, в «Народный рейтинг» Банки.ру поступила информация о проблемах с внесением денежных средств на карты через банкоматы ВТБ 24. Банкоматы принимают денежные средства, но на карту их не зачисляют и не возвращают.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.