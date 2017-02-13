Связь-Банк понизил процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта. Теперь базовая ставка на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке жилья варьируется от 12% до 12,75% годовых в зависимости от размера первоначального взноса и срока кредитования. При покупке иной недвижимости (таунхауса или жилого дома с земельным участком, апартаментов, земельного участка и др.) ставка увеличится на 0,5 п. п. Также снижен минимальный первоначальный взнос по кредитам на покупку недвижимости с 20% до 15% стоимости приобретаемогожилья.

«Большой залоговый кредит» на капитальный ремонт или иные неотделимые улучшения недвижимости, передаваемой в залог, предоставляется под 16,5—18% годовых в зависимости от соотношения «кредит/залог» типа кредитуемого жилья.

Кредиты под залог приобретаемого жилья предоставляются на срок 3—30 лет в сумме до 30 млн рублей, под залог имеющейся недвижимости — до 15 лет и до 10 млн рублей.

«Указанные ставки действительны при комплексном ипотечном страховании. При отсутствии личного или титульного страхования на момент проведения сделки ставка увеличится на 1 процентный пункт. А при отсутствии этих видов добровольного страхования или несоответствии параметрам страхования в последующие годы кредитования ставка увеличится на 3 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

«Среди прочих изменений: по всем программам отменена надбавка к ставке (0,5 процентного пункта), действовавшая при подписании кредитного договора по истечении 30 календарных дней после получения первого одобрения — предварительного положительного решения банка», — добавляет эксперт.

Подверглись позитивным изменениям и условия «Военной ипотеки»: снижена ставка с 12,5% до 12% годовых, увеличена максимальная сумма кредита с 1,935 млн до 2,1 млн рублей.