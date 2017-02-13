Финансовый директор Абсолют Банка Анатолий Фогельгезанг избран в состав правления кредитной организации. Соответствующее решение принял на днях совет директоров, сообщили в банке, уточнив, что ранее кандидатура прошла согласование в ЦБ.
Из сообщения банка следует, что Фогельгезанг назначен на пост заместителя председателя правления и в этом статусе будет курировать финансовый блок, бухгалтерский учет и отчетность, сопровождение банковских операций банковской группы Абсолют Банка.
Анатолий Фогельгезанг работает в банковской сфере 20 лет. Получил два высших образования: техническое и экономическое. Имеет ученую степень кандидата экономических наук и степень магистра делового администрирования (Executive MBA General Management) Стокгольмской школы экономики.
Работу в финансовой сфере начал с банка «Петровский» (который впоследствии стал частью банка «Открытие». — Прим. Банки.ру) в 1997 году, где прошел путь до заместителя директора финансовой дирекции. С 2004 по 2014 год занимал руководящие позиции в банке «Санкт-Петербург» и МДМ Банке, где входил в состав правления. С июля 2014 года до назначения на должность заместителя председателя правления Фогельгезанг работал в Абсолют Банке в статусе финансового директора.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 75% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы», Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал» принадлежит 5,42%, прочим акционерам — 19,6%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 267,84 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,30 млрд, кредитный портфель — 136,94 млрд, обязательства перед населением — 73,99 млрд.