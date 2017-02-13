Финансовый директор Абсолют Банка Анатолий Фогельгезанг избран в состав правления кредитной организации. Соответствующее решение принял на днях совет директоров, сообщили в банке, уточнив, что ранее кандидатура прошла согласование в ЦБ.

Из сообщения банка следует, что Фогельгезанг назначен на пост заместителя председателя правления и в этом статусе будет курировать финансовый блок, бухгалтерский учет и отчетность, сопровождение банковских операций банковской группы Абсолют Банка.

Анатолий Фогельгезанг работает в банковской сфере 20 лет. Получил два высших образования: техническое и экономическое. Имеет ученую степень кандидата экономических наук и степень магистра делового администрирования (Executive MBA General Management) Стокгольмской школы экономики.



Работу в финансовой сфере начал с банка «Петровский» (который впоследствии стал частью банка «Открытие». — Прим. Банки.ру) в 1997 году, где прошел путь до заместителя директора финансовой дирекции. С 2004 по 2014 год занимал руководящие позиции в банке «Санкт-Петербург» и МДМ Банке, где входил в состав правления. С июля 2014 года до назначения на должность заместителя председателя правления Фогельгезанг работал в Абсолют Банке в статусе финансового директора.

