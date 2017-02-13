На фоне опасений относительно результатов предстоящих президентских выборов в этом году во Франции глава Центробанка страны Франсуа Виллеруа де Гало предупредил избирателей о колоссальных расходах при выходе страны из еврозоны.

По мнению де Гало, выход из зоны евро приведет к увеличению стоимости обслуживания долга для французского правительства на сумму около 30 ммрд евро (32 млрд долларов США) в год, передает собкор Банки.ру.

«Это может показаться немного абстрактным для избирателей, но 30 миллиардов евро, чтобы быть очень конкретным, эквивалентно годовому бюджету обороны Франции», — сказал он, выступая на радио France Inter.

Разговоры о возможном отделении Франции от еврозоны возникли на фоне предвыборной кампании лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Выступая в воскресенье, Ле Пен заявила, что единая валюта является политическим инструментом, который ограничивает французский суверенитет.

«Я не могу реализовать свои обещания по разумному протекционизму и промышленной политике с единой валютой. Это тормозит экономику, является препятствием для восстановления. Евро не является валютой, это политический инструмент», — заявила она.

​ЦБ Франции: евро — сила, которую следует беречь Глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что евро является «силой, которую следует беречь». Таким образом он выступил против идеи возврата стран ЕС к национальным валютам.

В первом туре голосования в апреле Ле Пен готовы поддерживать около 26% избирателей по сравнению с 20,5% у независимого кандидата Эммануэля Макрона и 17,5% у республиканца Франсуа Фийона, свидетельствуют последние данные опроса от IFOP. Все опросы общественного мнения показывают, что Макрон и Фийон обойдут Ле Пен во втором туре голосования.