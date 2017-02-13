Арбитраж Москвы не стал рассматривать иск российского бизнесмена Владимира Антонова, бывшего совладельца национализированного Литвой банка Snoras, о взыскании с Литвы более 40 млрд рублей, так как этот вопрос не входит в юрисдикцию российского арбитражного суда, что подтверждается двумя межгосударственными договорами, следует из полного текста определения суда о прекращении производства по делу.



Оглашение резолютивной части определения суда состоялось на заседании арбитража Москвы еще 28 октября прошлого года, но полный текст судебного акта размещен в открытом доступе только сейчас.

Арбитражный суд Москвы, мотивируя прекращение производства по делу, сослался, во-первых, на договор между Россией и Литвой от 21 июля 1992 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Согласно этому договору для рассмотрения требования о возмещении вреда компетентен суд той страны, на территории которой имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда.

Как указал суд, истец заявил, что материальный вред причинен ответчиком в связи с принятием правительством Литвы постановления об изъятии акций банка Snoras на общественные нужды и невыплатой денег собственникам за изъятые акции. Следовательно, обстоятельство, послужившее основанием для заявления требования о возмещении вреда, возникло в Литве, и Арбитражный суд Москвы не обладает компетенцией рассматривать спор, говорится в определении суда.

Банкир Антонов обжаловал прекращение спора с Литвой на 40 млрд рублей Бизнесмен Владимир Антонов, обвиняемый в Литве в хищениях в крупных размерах, подал апелляционную жалобу на определение арбитража Москвы о прекращении производства по его иску о взыскании около 40 млрд рублей компенсации с Литовской Республики, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Кроме того, арбитраж Москвы сослался на соглашение между правительствами России и Литвы от 29 июля 1999 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений. В нем говорится, что споры одной из сторон с инвестором из другой страны по поводу капиталовложений должны рассматриваться либо в суде той страны, на территории которой капиталовложения осуществлены, либо в арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты, либо в арбитражном суде Международной торговой палаты (Париж).

Антонов в августе 2016 года потребовал взыскать с Литвы более 20,2 млрд рублей убытков и более 19,9 млрд рублей компенсации вреда деловой репутации. Кроме того, истец требовал признать не соответствующими действительности сведения, распространенные, как говорится в определении суда, президентом Литвы и размещенные в 2011 году рядом российских и литовских электронных СМИ. Арбитраж Москвы 28 октября прекратил производство по делу. Антонов 1 декабря подал апелляционную жалобу на определение о прекращении производства, она пока к рассмотрению не назначена.