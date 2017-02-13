Ближайшие перспективы для российских розничных банков улучшаются, по мере того как в 2017 году продолжится улучшение качества активов и снижение стоимости фондирования. Такой прогноз дает Fitch Ratings в своем отчете «Сравнительный анализ: российские банки потребительского кредитования», отмечая, что большинство «плохих» кредитов, выданных с 2010 по 2013 год, когда быстрый рост кредитования в условиях сильной конкуренции привел к серьезному ухудшению качества активов и резкому росту кредитных потерь, были выплачены или списаны. Сейчас портфели необеспеченных розничных кредитов в основном состоят из кредитов более хорошего качества, выданных по более строгим критериям андеррайтинга начиная с 2014 года.

О восстановлении российского рынка потребительского кредитования после двух лет значительных убытков свидетельствует проведенный агентством анализ четырех из рейтингуемых им банков, которые специализируются на необеспеченном розничном кредитовании: Тинькофф Банка, ОТП Банка, Хоум Кредит Банка и «Восточного Экспресса». Их средние кредитные потери (определяемые как рост кредитов с просрочкой 90 дней плюс списания, поделенные на средние работающие кредиты) сократились до 11% за девять месяцев 2016 года с 19% в 2015-м. Аналитики ожидают, что кредитные потери этих розничных банков сократятся до уровня ниже 10% в 2017 году.

Fitch прогнозирует высокие показатели ROAE (доходность на средний капитал) за 2016 год: 15—20% у ОТП Банка и Хоум Кредит Банка и около 40% у Тинькофф Банка и аналогичные или даже более хорошие результаты за 2017 год. В то же время розничный бизнес «Восточного», вероятно, в лучшем случае будет безубыточным в 2016 году, считают эксперты. Как поясняется, «у «Восточного Экспресса» самые высокие кредитные потери и, как следствие, самая слабая прибыльность по сравнению с упомянутыми выше конкурентами, и его финансовые результаты за 2017 год будут зависеть от эффекта недавнего слияния с Юниаструм Банком».

В Fitch ожидают, что снижение ключевой ставки и продолжение сильного притока депозитов приведут к дальнейшему уменьшению стоимости фондирования в секторе в 2017 году и это будет поддерживать прибыльность. Стоимость фондирования сокращалась в течение 2016 года после резкого роста в 2015-м из-за повышения ключевой ставки.

Агентство ожидает, что прибыльность рассматриваемых банков превысит темпы роста кредитных портфелей (если не будет существенных изменений в дивидендной политике), хотя картина является менее однозначной для «Восточного» из-за его неопределенных планов по росту. «Хорошая прибыльность и ограниченный рост в краткосрочной перспективе могут увеличить способность банков поглощать убытки и улучшить достаточность капитала, и это поможет банкам соблюдать растущие регулятивные требования к достаточности капитала по мере постепенного введения надбавок», — говорится в обзоре.

В рейтинговом агентстве полагают, что экономика и регулирование являются основными рисками для сектора. «Реальные располагаемые доходы в России сокращались последние два года, и это представляет собой риск для качества активов в сегменте потребительского кредитования. Кроме того, более жесткое регулирование уже привело к ограничениям по процентным ставкам и к введению повышенных коэффициентов взвешивания по риску для потребительских кредитов. Мы считаем, что недавние предложения по дальнешему ужесточению коэффициентов взвешивания по риску не окажут мгновенного влияния на капитализацию банков, но могут оказать дополнительное давление на маржу, поскольку высокодоходные кредиты, возможно, будут уходить в нерегулируемый сегмент микрофинансирования», — пишут аналитики.



В более долгосрочной перспективе потребительское кредитование в России, по мнению Fitch, столкнется с вялыми перспективами роста из-за уже высокой долговой нагрузки на розничных заемщиков, насыщения рынка и растущей конкуренции со стороны государственных банков, которые имеют более низкую стоимость фондирования и более сильный потенциал перекрестных продаж. Кредитные потери и, как следствие, финансовые показатели розничных банков, вероятно, по-прежнему будут в высокой степени цикличными, заключают аналитики.

