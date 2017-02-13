В годовом выражении инфляция в России может снизиться до 4,7—4,9%. Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития.

При этом, по данным МЭР, инфляция в феврале составит 0,3—0,5%.

«В России инфляция за годовой период по итогам января замедлилась до 5% (-0,4 процентного пункта). С начала февраля инфляция составила 0,1% (как и тремя неделями ранее). Наш прогноз инфляции по итогам февраля: 0,3—0,5% м/м (4,7—4,9% г/г)», — говорится в сообщении ведомства.

В МЭР отметили, что в январе количество субъектов России с годовой инфляцией на уровне таргета ЦБ (4%) и ниже возросло до 15 (плюс семь).

По модельной оценке ЦБ, ожидаемая инфляция в январе установила очередной минимум (4,7% на следующие 12 месяцев).