Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск понизился на 16 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,08 рубля. Курс евро опустился на 34 копейки, остановившись на отметке 61,61 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,34 рубля, минимальный — 57,8425. Всего за торговый день совершено 30 949 сделок на 3 млрд 309 млн 450 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 62,0475 рубля, минимальный — 61,32. Всего за торговый день совершено 3 733 сделки на 238 млн 602 тыс. евро.