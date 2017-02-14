Средняя ставка по необеспеченным нецелевым кредитам наличными на 5 февраля составила 23,09% годовых. За прошедший месяц она стала выше на 0,22 процентного пункта, свидетельствует индекс Банки.ру.

«Повышение показателя обусловлено увеличением ставок рядом банков. Например, стали выше ставки Сбербанка (которые были ранее снижены в рамках акции), увеличилась средняя ставка по кредитам ВТБ 24», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Значение индекса по кредитным картам изменилось незначительно в сторону увеличения, на 5 февраля оно составило 30,85% годовых.

Индекс представляет собой средний размер процентных ставок по кредитам, которые выдаются в рублях банками РФ, входящими в топ-30 по портфелю кредитов физическим лицам, без залога и поручительства на любые цели. При расчете показателя не учитываются ставки по кредитам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.), а также бюджетникам и пенсионерам.