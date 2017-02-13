Генеральная прокуратура РФ направила Великобритании запрос о выдаче бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, заочно арестованного в России по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.



«1 февраля Генпрокуратура подписала запрос о выдаче Беджамова из Великобритании в Россию, который направлен по дипломатическим каналам в компетентные органы Великобритании», — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, комментируя информацию о том, что генеральный секретариат Интерпола прекратил розыск экс-совладельца обанкротившегося Внешпромбанка, в пресс-центре МВД России РИА Новости рассказали, что правоохранительные органы могут задействовать иные механизмы международного сотрудничества, помимо Интерпола.

«Комиссией по контролю за файлами Интерпола в ноябре 2016 года принято решение о невозможности осуществления международного розыска Георгия Беджамова по линии Интерпола. Однако это не является препятствием для российских правоохранительных органов к задействованию иных механизмов международного полицейского сотрудничества для розыска фигуранта», — сказал собеседник агентства.

​Интерпол прекратил розыск совладельца Внешпромбанка Беджамова, обвиняемого в мошенничестве Генеральный секретариат Интерпола прекратил розыск совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении почти 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.



В России Беджамову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, он был объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что банкир скрывался за границей с декабря 2015 года. Беджамов — брат совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве. В конце апреля этого года Беджамов был арестован полицией Монако по запросу российской стороны. Тогда же сообщалось, что власти княжества рассмотрят вопрос о его экстрадиции в РФ.