Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов Росэнергобанка в национальной и иностранной валюте до уровня «Caa2» с «B3» и установило «негативный» прогноз по рейтингам. Одновременно базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка понижены до «caa2» с «b3», долгосрочная оценка риска контрагента — до «Caa1(cr)» с «B2(cr)». Краткосрочные депозитные рейтинги подтверждены на уровне «Not Prime», краткосрочная оценка риска контрагента — на уровне «Not Prime(cr)». Информация об этом приводится в релизе агентства.

Снижение рейтингов Росэнергобанка прежде всего обусловлено ухудшением его позиции по ликвидности, поясняют аналитики. Агентство также принимает во внимание снизившееся качество активов банка.

«Негативный» прогноз по рейтингам отражает неустойчивый профиль ликвидности банка и его высокую чувствительность к оттоку розничных вкладов и/или крупных корпоративных депозитов, уточняют в Moody's.

Росэнергобанк
АО «КБ «Росэнергобанк» — столичный финансовый институт, основными направлениями деятельности которого являются кредитование и обслуживание счетов малых и средних предприятий, а также крупных коммерческих организаций, в том числе из топливно-энергетической сферы. Основной источник фондирования — депозиты физлиц. Кредитная организация активна на рынке ценных бумаг и конверсионных операций.
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают член совета директоров Лидия Васильева, Александр Матвеев, Георгий Джаниашвили и Александр Базулев (по 10%), председатель совета директоров Константин Шварц, Артем Ангилов, Дмитрий Полещук и Наталья Синицына (по 8,03%), Борис Штейн (7,72%), Наталья Кузовлева (7,63%), Андрей Диденко (7,57%), Владимир Андреев (4,74%). На акционеров-миноритариев приходится 0,22%.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 58,80 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,06 млрд, кредитный портфель — 36,81 млрд, обязательства перед населением — 35,78 млрд.