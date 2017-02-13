Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов Росэнергобанка в национальной и иностранной валюте до уровня «Caa2» с «B3» и установило «негативный» прогноз по рейтингам. Одновременно базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка понижены до «caa2» с «b3», долгосрочная оценка риска контрагента — до «Caa1(cr)» с «B2(cr)». Краткосрочные депозитные рейтинги подтверждены на уровне «Not Prime», краткосрочная оценка риска контрагента — на уровне «Not Prime(cr)». Информация об этом приводится в релизе агентства.

Снижение рейтингов Росэнергобанка прежде всего обусловлено ухудшением его позиции по ликвидности, поясняют аналитики. Агентство также принимает во внимание снизившееся качество активов банка.



«Негативный» прогноз по рейтингам отражает неустойчивый профиль ликвидности банка и его высокую чувствительность к оттоку розничных вкладов и/или крупных корпоративных депозитов, уточняют в Moody's.