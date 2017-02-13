Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), сообщает Генпрокуратура РФ.



По версии следствия, в мае 2012 года директор ООО «Крилот» обратился в банк с заявкой о предоставлении кредита на развитие предприятия. В подтверждение платежеспособности он представил документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии.

Введенные в заблуждение работники отдела кредитования дали положительное заключение.

Во исполнение условий заключенного договора на расчетный счет предприятия было перечислено более 5,9 млн рублей.

Однако свои обязательства предприниматель не выполнил. Заемные денежные средства не были возвращены, обязательные ежемесячные выплаты длительное время не производились, сумма основного долга по кредитному договору не была погашена.