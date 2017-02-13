Уровень деловой уверенности в России к концу 2016 года достиг максимума, несмотря на отрицательную динамику экономических показателей: в I квартале коэффициент был равен минус 17,39, а в последнем поднялся до минус 2,7. Об этом свидетельствуют результаты опроса о состоянии мировой экономики, проводимого Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) и Институтом специалистов по управленческому учету (IMA).

В течение года было получено 8 513 ответов от финансовых специалистов и руководителей компаний в различных странах мира.

В обзоре говорится, что по итогам I квартала пессимизм бизнеса во всем мире достиг наивысшей точки за последние четыре года: почти половина респондентов отметили, что их ожидания ухудшились за предыдущие три месяца (48%), и всего четверть были настроены более оптимистично. Причинами для такого настроения стали снижение доходов, а также рост цен и колебания валютных курсов.

Во II квартале настроение бизнеса во всем мире постепенно улучшалось, во многом благодаря росту в странах, не являющихся членами ОЭСР. Опасения по поводу спада экономического роста Китая в краткосрочном будущем утихают, и связанный с этим рост цен на сырье снизил напряжение в странах с сырьевой экономикой. Деловая уверенность в странах ОЭСР, наоборот, понизилась: толчком послужил прошедший в июне референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе.

Для Восточной и Центральной Европы II квартал стал наиболее благоприятным: уровень деловой уверенности достиг максимальной точки с IV квартала 2011 года. Именно в этих регионах зафиксировано наибольшее количество представителей бизнеса, сообщивших о росте потенциально выгодных возможностей (20%). Рост цен на нефть объясняет, почему бизнес в России стал чувствовать себе более уверенно: Россия наконец стала двигаться дальше после валютного кризиса в 2014 году. Существенно сократилось число российских компаний, сообщивших о негативных условиях во II квартале.

Для Западной Европы IV квартал оказался наименее благоприятным, по мнению представителей бизнеса: уровень деловой уверенности опустился до минимального значения с 2012 года. Вероятно, политические изменения, такие как выборы в США, Brexit, неоднозначные прогнозы относительно исходов грядущих выборов в некоторых странах Европы оказали влияние на ситуацию, отмечают аналитики.

«В настоящее время уровень доверия к национальной экономике в России достиг самых высоких значений со второго квартала 2015 года. В течение последних трех месяцев респонденты в России сообщали, что рассматривают возможности для сокращения издержек (40%) и внедрения инноваций (30%), — комментирует руководитель российского представительства ACCA Вера Стародубцева. — Дальнейшему росту российской экономики поспособствует стабилизация курса рубля и замедление инфляции, что позволит Центральному банку понизить процентные ставки. Обнадеживающим признаком является возобновление роста таких показателей, как объем капиталовложений и объем новых заказов. К настоящему времени оба этих показателя достигли самых высоких уровней более чем за год».



«На мировые показатели деловой уверенности, несомненно, влияет существующая в настоящее время политическая неопределенность. В Европе существует неопределенность в отношении исхода предстоящих выборов в Нидерландах, Франции и Германии, по итогам которых возможны значительные изменения в политике по вопросам региональной торговли и в направлении развития еврозоны в будущем. Все это приводит к тому, что перспективы европейской экономики на 2017 год оцениваются довольно пессимистично, — отмечает в свою очередь руководитель отдела деловой аналитики ACCA Фэй Чуа. — Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что, по мнению представителей деловых кругов и экономистов-аналитиков, в 2017 году мировая экономика может вступить в новую эру неопределенности. Среди положительных моментов следует отметить, что существующий запас прочности в экономике как членов ОЭСР, так и стран, не входящих в ОЭСР, вероятно, поспособствует поддержанию и даже ускорению темпов экономического роста в ближайшие несколько лет. Однако нельзя не признать, что текущие экономические условия являются непростыми. Существуют возможности для значительного роста, но вместе с тем сохраняются и определенные риски».