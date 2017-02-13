Адвокаты арестованных сотрудников Татфондбанка и «ТФБ Финанс» Мерзлякова, Абдулманова и Тимербаева подали апелляционные жалобы в Верховный суд. Об этом сообщил защитник Рустама Тимербаева Руслан Нагиев.



«Апелляцию в Верховный суд подал я, а также мои коллеги — адвокаты Мерзлякова и Абдулманова. Пока дата рассмотрения обжалования ареста не известна. Скорее всего, это будет в пятницу, 17 февраля», — сказал Нагиев.

Информацию об обжаловании ареста ТАСС подтвердила и московский адвокат Ирина Хрунова (ранее защищала Pussy Riot), которая представляет интересы зампреда правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова. Хрунова также сообщила, что пока дата слушания не назначена.

10 февраля Советский районный суд Казани поддержал ходатайство Главного следственного управления МВД об аресте Мерзлякова по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление компании до 2 апреля. На это же время 9 февраля помещены под стражу начальник управления активных операций Илнар Абдулманов и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» («дочка» Татфондбанка) Рустам Тимербаев, которые занимали аналогичные должности и в Татфондбанке. 8 февраля по этому делу был арестован директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин.

Ранее Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности «ТФБ Финанс» по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в «ТФБ Финанс». Претензии заявителей связаны с переводом их средств со счетов Татфондбанка в доверительное управление «ТФБ Финанс».

В отношении Татфондбанка Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 15 декабря 2016 года. Таким образом, вкладчики, которые перевели свои деньги в «ТФБ Финанс», не подпадают под страховой случай возмещения средств.