Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, контроль за выполнением поручений президента по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций будет осуществляться помощником по вопросам развития финансово-кредитной системы.

«Документ принят в целях совершенствования деятельности администрации президента, оптимизации ее структуры и численности. В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих администрации президента сокращается на 30%», — говорится в документе.



В пресс-службе отметили, что новая структура администрации позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.