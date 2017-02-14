Мособлбанк намерен взыскать со своего бывшего совладельца Анджея Мальчевского, отбывающего срок за особо крупное мошенничество, 67,8 млрд рублей. Соответствующий иск на рекордную сумму банк недавно подал в горсуд подмосковного Видного, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст искового заявления.

При этом сумма иска первоначально была выше, но при расчете претензий, отмечается в документе, банк уменьшил взыскание на 485,1 млн рублей, учтя, что Мальчевский погасил часть ущерба еще во время расследования уголовного дела. Возместить хотя бы часть оставшейся суммы банк рассчитывает за счет имущества осужденного, которое уже потребовал арестовать.

Стоит отметить, что в Ленинском районе Подмосковья у ответчика Мальчевского были крупные объекты недвижимости. Так, незадолго до начала своего уголовного преследования Мальчевский добился через тот же Видновский суд от администрации Ленинского района признания его права собственности на часовню, административное здание площадью 8,4 тыс. кв. м в селе Молоковское, которые до этого считались объектами самостроя.

Однако в большинстве своем эти объекты относятся к конноспортивному парку «Русь», который, по словам адвоката Романа Головкина, представляющего интересы Мособлбанка, уже передан Мальчевским истцу в погашение ущерба. Таким образом, по некоторым данным, банк может рассчитывать лишь на два жилых дома в деревне Большое Саврасово, принадлежащие Мальчевскому. Во всяком случае, они указаны в качестве адреса осужденного ответчика.

Экс-руководство Мособлбанка согласилось «отдать все» в обмен на смягчение приговора Мособлбанк договорился с бывшими руководителями кредитной организации о компенсации ущерба. Соглашение о добровольном возмещении ущерба (есть у «Ведомостей») было заключено 11 ноября Анджеем Мальчевским, бывшими зампредом правления Мособлбанка Юлией Зединой, предправления и акционером банка Виктором Яниным и их доверенными лицами с банком как потерпевшей стороной, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров Мособлбанка Артем Оболенский.

Как сообщалось ранее, дело о многомиллиардных хищениях в Мособлбанке было возбуждено в 2015 году по заявлению его нового руководства. Обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы по предварительному сговору) были предъявлены бывшим совладельцам кредитного учреждения — основателю банка, президенту Национального фонда святого Трифона Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому, а также Виктору Янину, Юлии Зединой и первому зампреду Дмитрию Васильеву.

В банке, как выяснило следствие, с 1 января 2012 года до момента принятия решения о его санации — 19 мая 2014 года действовала многоуровневая схема хищений. Деньги вкладчиков выводили за банковский баланс, после чего их обналичивали через кассы либо переводили на счета компаний, аффилированных с владельцами. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд рублей, что по курсу на момент совершения преступлений превысило 2 млрд долларов.