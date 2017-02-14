Фондовые торги в США в понедельник завершились положительной динамикой.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 0,52% и составил 2 328,25 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,7% до 20 412,16. Высокотехнологичный Nasdaq в плюсе на 0,52% — на отметке 5 763,96.

«Пятый день подряд закрыл ростом индекс S&P 500, продолжая штурмовать рекордные уровни. Никакие технические преграды не смогли сдержать напора покупателей на фоне обещанных Трампом изменений в налоговом законодательстве, подробности которых будут раскрыты в ближайшие две-три недели. Совокупная капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500, вчера впервые превысила 20 триллионов долларов. 10 из 11 секторов показали положительный результат во главе с банковским (плюс 1,11%). Даже энергетический удержался в плюсе, несмотря на просадку цен на нефть. В аутсайдерах остался телекоммуникационный на опасениях ценовой войны после сообщений о возвращении безлимитного тарифа Verizon», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.