На азиатских фондовых торгах во вторник наблюдается преимущественно отрицательная динамика ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:25 мск на 0,75% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 313,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,04% до 23 719,65, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 211,19, уменьшившись на 0,18% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в минусе на 1,22% — на отметке 3 073,78. Южнокорейский KOSPI просел на 0,22% и равняется 2 074,12.

