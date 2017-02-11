Территориальные учреждения Центробанка интересуются, как идет продвижение карты «Мир» в их регионах. Соответствующие запросы регулятор рассылает по кредитным организациям. Регулятор запрашивает как степень готовности к приему пластика, так и предложения по развитию национальной карты, пишут «Ведомости».

«Банк России на постоянной основе проводит мониторинг ситуации в отношении степени готовности сети банков к приему карт «Мир», — сообщил представитель ЦБ в ответ на запрос газеты.



В двух банках изданию рассказали, что в запросах их просят оценить, что препятствует распространению национальной карты. В некоторых регионах теручреждения ЦБ запрашивают информацию о готовности инфраструктуры к приему карты и проведенных платежах.

«Такие запросы приходят только в региональные филиалы, в Москве мы такие письма не получаем», — сказал изданию источник в банке из топ-100. С периодичностью примерно раз в месяц из разных регионов приходят вопросы, что сделано для развития карты, говорит сотрудник банка из топ-10. «Мы к таким запросам уже привыкли, отвечаем, что все хорошо и у нас все готово», — продолжает он. И добавляет, что для территориальных учреждений это скорее способ напоминания и контроля.

СМИ: ЦБ дал банкам месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир» Банк России недоволен темпами подготовки банков к приему платежных карт «Мир» в банкоматных сетях и требует завершить ее до 1 марта. Об этом говорится в письме, которое регулятор разослал банкам — участникам национальной платежной системы, сообщает РБК.

Есть запросы, в которых регулятор интересуется, что, по мнению банка, сдерживает увеличение эмиссии карты «Мир» в том или ином регионе, что может увеличить эмиссию и т. д., рассказывают сотрудники двух банков. По мнению одного из них, такие запросы характерны для регионов, где продвижение карты «Мир» происходит не слишком активно.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Банки группы ВТБ, эмитирующие карты «Мир» (розничный бизнес банка ВТБ и ВТБ 24), не получали подобных запросов, указали в пресс-службе ВТБ, «эмиссия карт идет по плану».