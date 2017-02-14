Полиция Парагвая конфисковала в понедельник не менее 25 тонн купюр ЦБ Венесуэлы, спрятанных в одном из домов в городе Сальтос-дель-Гуайра на границе с Бразилией, сообщил представитель правоохранительных органов страны.

Билеты различного достоинства были расфасованы по огромным пакетам и сложены в доме, предположительно принадлежащем торговцу оружием, отмечает венесуэльский портал Panorama.

Пока у следствия нет четкой версии о природе появления такого количества венесуэльских денег в частном парагвайском доме.

«Есть возможность, что их могли использовать для покупки долларов на черном рынке Венесуэлы или они могли быть использованы для подделки фальшивых долларов, что объясняется высоким качеством бумаги в венесуэльских деньгах», — говорится в сообщении полиции Парагвая.

Подсчет точной суммы найденной наличности продлится не менее чем до вторника по местному времени.

В середине декабря 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на черном рынке равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено до 2 января, затем до 20 января и в итоге до 20 февраля.

ЦБ страны объявил о выпуске шести новых купюр номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров, которые постепенно вводятся в оборот. Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи «обменной мафии» по указке из Вашингтона и Майами.