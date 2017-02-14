Технический аналитик Bank of America Merrill Lynch Стивен Саттмайер прогнозирует, что S&P 500 вырастет до 2 445—2 460 пунктов к июлю 2017 года, до 3 000 пунктов к 2019-му и до 5 000 пунктов к 2024-му. Об этом сообщает Marketwatch.

«Логика долгосрочного «бычьего» рынка говорит, что лучшие дни впереди, — полагает Саттмайер. — Мы считаем, что 2017 год будет годом принятия (инвесторами) тренда долгосрочного «бычьего» рынка».

По мнению Саттмайера, нынешний «бычий» рынок по-прежнему находится на ранней стадии — и может продолжаться еще десятилетие, принимая во внимание схожесть текущей динамики с теми многолетними ралли котировок, которые можно было наблюдать в 1950-е и 1980-е годы.

Эндрю Адамс из Raymond James считает, что рынок сможет расти еще семь или восемь лет.

С начала года S&P 500 прибавил 4%, в то время как Nasdaq — 7%, а DJIA — 3,3%.