Банк России планирует в 2017 году провести более ста проверок кредитных организаций на предмет качества защиты систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), рассказал в интервью РБК заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. Он уточнил, что первые проверки начались в феврале.

«В этом году в тематику традиционных инспекционных проверок кредитных организаций включили вопросы состояния систем защиты информации при совершении платежных операций. Цель проверок — изучение реального состояния в сфере применения банками технологий информационной безопасности», — уточнил Сычев.



В отношении банков, результаты ревизии которых окажутся неудовлетворительными, Банк России намерен принять меры. В настоящее время рассматривается два варианта. Один из них предполагает требование к кредитной организации увеличить капитал. Также рассматривается вариант создания отдельного норматива, повышающего внимание банков к операционному риску, говорит Сычев.

«Как правило, риск в таких случаях возможно оценить в объеме среднесуточного остатка по корреспондентскому счету банка. Вот и считайте, что для банка будет выгоднее: либо замораживать деньги, либо более разумную сумму все-таки прямо на увеличение защиты денег клиентов», — объяснил Сычев.

Какая из этих мер будет принята, пока не решено, ЦБ должен определиться по данному вопросу в середине года.

В ФСБ рассказали о 70 млн кибератак на объекты в России в течение года Около 70 млн кибератак на объекты в России было произведено в течение года, большинство из них — из-за рубежа, сообщил представитель ФСБ России Николай Мурашов.

У ЦБ есть возможность установить индивидуальные надбавки к нормативам (а именно к нормативу достаточности капитала), подчеркивают банкиры. «Регулятор может сделать это в рамках проверки качества банковских систем управления рисками. Если риски недооценены и капитал под них недорезервирован, минимальные требования к достаточности капитала (8%) могут быть повышены. Размер индивидуальных надбавок может составить до 3 процентных пунктов (до 11%)», — пояснила РБК руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталья Тутова.

Ранее сообщалось, что банкиры прогнозируют рост активности хакеров в отношении российских кредитных организаций в текущем году. В частности, недавно об этом говорил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов: «Мы ожидаем в текущем году роста активности хакеров». Объемы краж средств, принадлежащих клиентам банков, из-за хакерских атак будут зависеть, как и всегда, от противодействия такого рода нападениям, отметил он.

Глава антивирусной компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский говорил, что количество кибератак в РФ будет расти в 2017 году, причем они будут нацелены на совершенно разные компьютеризированные устройства, в том числе производственные объекты, транспорт и электростанции.