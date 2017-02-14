В 2016 году объем несанкционированных списаний со счетов юридических лиц составил 1,9 млрд рублей, сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский на Уральском форуме.

«В 2016 году объем несанкционированных операций по счетам юридических лиц составил 1,9 миллиарда рублей, в 2015 году эта сумма составила 3,8 миллиарда рублей», — пояснил он.



Лунтовский также сообщил, что объем несанкционированных операций по картам в 2016 году составил 1,08 млрд рублей, незначительно изменившись по сравнению с 2015-м.

Кроме того, в прошлом году было совершено девять покушений на хищения с корсчетов банков в платежной системе ЦБ РФ, 1,5 млрд было похищено.