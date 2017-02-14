Клиентам банка «Наш Дом» стали доступны денежные переводы «Золотая корона», сообщили в пресс-службе сервиса.



«Услуга предлагается во всех подразделениях кредитной организации, расположенных в Москве, а также в Московской и Калужской областях. Отправить денежный перевод «Золотая корона» клиенты банка «Наш Дом» могут в 32 страны мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США или одну из национальных валют стран СНГ, доступных в сервисе», — говорится в релизе.

Комиссия за перевод по системе «Золотая корона» составит от 1% (в зависимости от суммы и направления трансакции), тариф по России составляет 1%, но не более 1 тыс. рублей. Переводы являются мгновенными, безадресными и отправляются без открытия счета, добавили в пресс-службе.