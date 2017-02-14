Арестованное в Крыму приставами по требованию Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) имущество, ранее заложенное по кредитам украинских банков, решено освободить. Причем из-под ареста будет выведено имущество и тех, кто рассчитался с долгами, и тех, у кого они остались, пишет «Коммерсант». Правда, есть ограничение по стоимости имущества — арест снимается с имущества крымчан стоимостью до 5 млн рублей.

Вопрос неправомерного ареста имущества граждан и компаний в Крыму обсуждался на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, рассказали газете участники рынка. Проблема заключалась в том, что ФЗВ, реализуя выкупленные в рамках выплаты компенсаций по вкладам (на 28 млрд рублей) права требования крымчан к украинским банкам, наложил аресты на объекты, ранее находившиеся у них в залоге.

В отсутствие данных от банков, покинувших полуостров, ФЗВ руководствовался старыми данными нотариусов о залогах — около 50 тыс. объектов. С целью обеспечения исковых требований ФЗВ судебные приставы арестовали указанное имущество, однако в дальнейшем выяснилось, что многие заемщики уже полностью расплатились по кредитам. В связи с жалобами вопрос был вынесен на общественные слушания Общественной палаты Крыма и в результате был поднят на федеральный уровень.



По данным издания, на совещании было решено, что тотального ареста имущества в Крыму быть не должно. При этом освободить от ареста имущество стоимостью до 5 млн рублей было решено, чтобы снять социальную напряженность.

По словам топ-менеджеров украинских банков, ранее работавших в Крыму, из 50 тыс. заложенных объектов более половины стоимостью до 5 млн рублей. В основном это квартиры, машины, коммерческий транспорт, говорит топ-менеджер одного из крупнейших банков.

Снятие ареста, наложенного приставами в рамках обеспечения исковых требований ФЗВ, решит проблему с жалобами граждан, но усложнит жизнь ФЗВ. «Арест снимается со всех — и с тех, кто погасил долги, и с тех, кто нет, поскольку обеспечивается принцип презумпции невиновности», — говорит один из собеседников издания, знакомый с ходом совещания. По его словам, теперь ФЗВ придется сначала доказать, что у человека или компании есть долг, и лишь потом наложить арест на залог.

Впрочем, с учетом того что украинские банки не оставили в Крыму никакой документации и вести диалог с ФЗВ отказываются, выявить реальных должников и обосновать наложение ареста на их залоги по кредитам украинских банков затруднительно.