Российские санкционные банки больше не испытывают проблем при расчетах в Китае из-за международных санкций, рассказали RNS первый зампред правления банка ВТБ Василий Титов и исполнительный директор департамента финансовых институтов Россельхозбанка Андрей Оникиенко.

В 2015 году первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в колонке для Finance Asia писал, что после введения санкций со стороны США китайские банки заняли противоречивую позицию и отказывались проводить межбанковские операции с участием российских банков. Кроме того, сократился и объем торговых операций. «Все свои взаимоотношения с Китаем мы выправили, они достаточно рабочие», — рассказал Титов. По его словам, сложности с китайскими банками были «сложностями начального этапа, когда никто не понимал, что собой представляют санкции».

Об одном из таких случаев в ходе заседания Российско-Китайского делового совета на прошлой неделе сообщил представитель горнорудной компании «Мангазея».

«Достаточно неожиданно для нас филиал Строительного банка Китая сообщил, что не сможет работать с ПАО «ВТБ», которое сначала было заявлено в контракте с нашей стороны как уполномоченный банк расчетов, ссылаясь на то, что были, оказывается, печальные прецеденты штрафования китайских банков, которые принимали от наших санкционных банков платежи, со стороны Министерства финансов США. Конкретно — это Управление по контролю за иностранными активами. Но надо сказать, что благодаря взаимной заинтересованности наших сторон мы смогли достаточно оперативно ввести в тело нашего контракта другой российский банк — Промсвязьбанк», — сообщил замгендиректора по связям с общественностью и внешним коммуникациям ГК «Мангазея» Владимир Поляков.

Такие случаи происходили на определенном этапе, рассказал RNS Оникиенко из Россельхозбанка в кулуарах заседания Российско-Китайского делового совета. В прошлом году Россельхозбанк открыл представительство в Китае — пятое за рубежом. «С крупнейшими китайскими банками пришлось провести разъяснительную работу, в том числе и с задействованием возможностей нашего Центрального банка. Но, как оказалось, китайское банковское сообщество, наверное, не до конца знает подробности санкций. В данном случае они вели себя сверхаккуратно, сверхосторожно... Насколько нам известно, насколько нас информировали головные офисы крупнейших китайских банков, после такой разъяснительной работы по всей системе этих банков направлялись разъяснительные письма, в которых филиалам, дополнительным офисам этих банков давалось указание те операции, которые не попадают под санкционные ограничения, во взаимодействии с российскими банками выполнять, проводить», — уточнил он.