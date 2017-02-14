Торговый Городской Банк с 14 февраля вводит вклад «Февраль».

Открыть его можно в рублях на 180 дней под 9,3% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования, также возможна капитализация», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



