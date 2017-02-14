Банк России с апреля существенно смягчит требования к банкам, предоставляющим кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ), пишут «Известия». О подготовке таких мер рассказал зампред Центробанка Василий Поздышев.

«С 1 апреля мы планируем изменить критерии для льготного коэффициента риска (75% по кредитам, выдаваемым малому и среднему бизнесу. — Прим. ред.). Будет новый критерий дробности — 0,5% от капитала банка», — сообщил зампред ЦБ.

Сейчас лимит риска на одного заемщика равняется 0,2% (критерий дробности). Другими словами, банк может выдать компании кредит максимум на 0,2% от капитала. Из-за этого объем кредитов для МСБ незначителен, указывают в Ассоциации региональных банков России.

Вторая планируемая мера — увеличение максимального размера льготного кредита малому и среднему предприятию. Сейчас это 50 млн рублей, с 1 апреля сумма составит 60 млн. То есть большее количество ссуд подпадет под льготы, пояснил Поздышев. «Категория предприятий малого и среднего бизнеса — это как раз сегмент, который нуждается в регуляторной поддержке», — отметил он.

По данным ЦБ, объем кредитования МСБ в 2015 году сократился на 5%. Негативная динамика сохранилась и в прошлом году — только за восемь месяцев 2016-го объем выданных кредитов уменьшился на 11%.

Сейчас одобряется только треть всех заявок МСБ на кредиты, сетует глава «ОПОРы России» Александр Калинин. «Послабления ЦБ — это хотя и маленький шаг навстречу МСБ, но он позволит кредитным организациям высвободить часть капитала, снизить ставки и выдавать больше займов», — отмечает он.