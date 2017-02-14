Банк «Нефтяной Альянс» со вторника, 14 февраля, частично отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на рынке, знакомый с ситуацией.

Сотрудник горячей линии банка «Нефтяной Альянс» отметил, что депозит на текущий момент открыть нельзя «по причине превышения лимита, установленного головным офисом банка по требованию Банка России».

Другой сотрудник финучреждения также по телефону сказал, что выпуск карт в банке приостановлен.

Ранее сообщалось, что банк «Нефтяной Альянс» на основании требований Центрального банка Российской Федерации временно прекращает прием денежных средств в рублях и иностранной валюте на открытые физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям) банковские счета и вклады. Банк также не заключает новые договора банковского счета или вклада с физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей.

«Выдача наличных денежных средств, а также исполнение платежей и переводов осуществляется в штатном режиме в соответствии с условиями операционного обслуживания», — гласило сообщение на сайте банка «Нефтяной Альянс».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

​«Нефтяной Альянс» приостановил прием новых и пополнение действующих вкладов
​«Нефтяной Альянс» приостановил прием новых и пополнение действующих вкладов

Банк «Нефтяной Альянс» не принимает новые вклады и не пополняет действующие, сообщили Банки.ру в кредитной организации.

Нефтяной Альянс ПАО «КБ «Нефтяной Альянс» — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, операции на валютном рынке и фондовых биржах, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.

В настоящее время бенефициарами банка являются его топ-менеджеры, а также ряд других физических лиц, владеющих пакетами акций опосредованно через компании и напрямую. Так, председатель совета директоров банка и совладелец инвестиционно-строительного холдинга «Империо Групп» Кирилл Жихарев контролирует 13,39% акций, его отец — член совета директоров Леонид Краснянский — 15,93%, член совета директоров Валентин Бобырев — 21,48%, Елена Круглова — 14,07%, Юлия Путятина и Дмитрий Кленов — по 7,41%. Член совета директоров и председатель правления Олег Григор владеет пакетом в 6,20% акций, Григорий Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский Дом Недвижимости» — 6,20%. Также акционерами банка выступают Александр Гаврилов (4,22% через ЗАО «КФ «Старая Тула») и Алексей Преображенский (3,70%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 10,75 млрд рублей (215-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,82 млрд, кредитный портфель — 7,84 млрд, обязательства перед населением — 4,24 млрд.