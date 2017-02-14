Банк «Нефтяной Альянс» также не заключает новые договора банковского счета или вклада с физлицами

Банк «Нефтяной Альянс» со вторника, 14 февраля, частично отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на рынке, знакомый с ситуацией.

Сотрудник горячей линии банка «Нефтяной Альянс» отметил, что депозит на текущий момент открыть нельзя «по причине превышения лимита, установленного головным офисом банка по требованию Банка России».

Другой сотрудник финучреждения также по телефону сказал, что выпуск карт в банке приостановлен.

Ранее сообщалось, что банк «Нефтяной Альянс» на основании требований Центрального банка Российской Федерации временно прекращает прием денежных средств в рублях и иностранной валюте на открытые физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям) банковские счета и вклады. Банк также не заключает новые договора банковского счета или вклада с физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей.

«Выдача наличных денежных средств, а также исполнение платежей и переводов осуществляется в штатном режиме в соответствии с условиями операционного обслуживания», — гласило сообщение на сайте банка «Нефтяной Альянс».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru