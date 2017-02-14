Торги акциями в РФ стартовали во вторник разнонаправленным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:17 мск индекс ММВБ понизился на 0,35% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 153,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,12%, до 1 174,52.

«Индекс ММВБ предпочитает двигаться по своей индивидуальной траектории вразрез с индикаторами других рынков акций. Впрочем, мы считаем, что пока индексом ММВБ не преодолена отметка 2 150 пунктов, опасаться нечего. Российский фондовый рынок в целом продолжает смотреть вверх. Негатив исходит в основном от рубля, укрепляющегося на фоне относительно стабильных цен на нефть. Доллар США на Московской бирже во вторник, 14 февраля, по нашим оценкам, продолжит тестировать отметку 58 рублей. Потенциал для дальнейшего ослабления к рублю на внутреннем валютном рынке у него невелик, тогда как рубль находится под давлением из-за валютных интервенций», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.